雲林縣衛生局6月24日又接獲疾病管制署通知確診1例雲林縣民感染境外移入的登革熱確定病例，目前總共4例，雲林縣衛生局隨即進行該病患的居住地點周邊孳生源密度調查，也呼籲民眾落實孳生源清除。

依據疾病管制署監測資料顯示，108年截至6月23日止，國內累計24例本土登革熱病例，另有境外移入175病例，已飆升到10年同期最高，感染地以東南亞國家為主，近一個月新增個案感染國家以印尼、柬埔寨及菲律賓為多。

衛生局表示，雲林縣今年度境外移入登革熱個案共4起，都來自東南亞國家，呼籲民眾如前往東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，回國兩周內出現發燒、頭痛、骨頭肌肉酸痛、紅疹、噁心嘔吐等疑似症狀，應儘速就醫。

局長曾春美說，雲林縣共有27家醫療院所，包括衛生所可進行登革熱NS1快篩，請民眾切勿延遲就醫，以防範社區疫情發生。

曾春美呼籲，梅雨季節環境中病媒蚊密度容易上升，大雨後請即刻清除積水，應落實家戶內外每週進行ㄧ次孳生源清除工作，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，做好里鄰環境衛生清潔，才能保護居家健康。

(中時 )