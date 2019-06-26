國小學童首次做縫紉，市長黃敏惠誇獎縫得好。（廖素慧攝）

國小學童到職探中心學做縫紉，家政婦初體驗。（廖素慧攝）

教育部12年國教強化技職教育向下扎根，嘉義市首座「職業試探與體驗示範中心」26日在嘉義國中揭牌，有模擬攝影棚、髮廊美容護膚中心，還有設計、縫紉等實作課程，國小5年級生第一次踩縫隙機拿針線，勇媽市長黃敏惠誇獎縫得好。

該中心花費511萬3000元建置，由國教署補助及市府自籌款，有2種職群的體驗教室與實作教室，模擬攝影棚可學習新聞主播，家政體驗教室有模擬髮廊護膚中心，實作教室開設3D動畫師、小小魯班、Q彈肌膚、我會做乳液、刺繡HELLO KITTY等多元課程，以培養從小動手做為主。

市府教育處表示，該職探中心是嘉義市第1座，全台第19座，所有體驗課程與東吳高職、嘉義高工以及萬能工商合作，提供國小5、6年級及國中7年級學生試探，有興趣的學生可向學校或線上報名體驗，提早探索職涯的發展，暑假期間將採個人報名，每班名額有限，額滿為止。

林森國小5年級生初體驗踩縫紉機縫布，市長黃敏惠誇獎縫得好，她說，以前只有女生上家政課，現在男女平權，做家事或其他事男女一樣可以做得好，男女都要從小學習做家事，期許學子及家長善用職探中心藉此探索自己的興趣、職業性向，作為未來就學求職參考。

(中時 )