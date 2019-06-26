山西公安廳追繳的史父丁卣。（取自新浪微博＠qiaowenjie）

山西省公安廳於6月25日向該省文物局移交12780件文物，這是2018年山西公安機關啟動3年打擊文物犯罪專項行動以來，追繳的第二批文物。

山西公安廳表示，截至目前為止，已累計偵破文物犯罪案件891起，逮捕嫌犯1488人，破獲171個文物犯罪集團，追繳涉案文物25000餘件，今年4月已先移交山西省文物局一批涉案追繳的文物，6月25日是第2次移交，2次總計交給文物局25413件文物。

其中，包括大陸國家一級文物128件、二級文物265件、三級文物928件。尤以黃河流域商周青銅器數量最多，包括商代史父丁卣（ㄧㄡˇ，酒器，斂口，碩腹，頸部兩側有提梁，上有蓋，蓋上有鈕，下有圈足）、瓦楞紋銅簋（ㄍㄨㄟˇ，古代用於盛放煮熟飯食的器皿，也用作禮器，流行於商朝至東周）、伐簋等，以一級文物西周青銅器「義尊」為例，內壁刻有23字珍貴銘文，是山西迄今為止已經發現的最早的西周青銅器，記錄了周武王賜給義貝三十朋（貝是西周時期的貨幣，五貝為一串，兩串為一朋）的故事，揭示出了當時西周初期對商移民的特殊政策

(旺報 )