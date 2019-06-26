文山一分局舉辦社區治安會議，由有情歌王子之稱的分局員警上台秀歌唱才藝。〔謝明俊翻攝〕

文山一分局舉辦社區治安會議。〔謝明俊翻攝〕

北市警文山一分局２５日在分局四樓禮堂舉辦辦108年「社區治安會議」，由分局長許頌嘉率分局主管共同出席，並邀請立法委員賴士葆、大安文山區議員、里長、學校代表及民眾等約200人與會。會中，警方特別秀出與世新大學合作拍攝的微電影「大學騙了沒？」來宣導反詐騙，並由員警秀出歌唱才藝，獲得滿堂彩。

文山一分局１０８年社區治安會議一開始，就由素有情歌王子美稱的原民台常客，也是文山一分局員警的陳建華自彈自唱，吸引與會民眾上前合唱並爭相合照，為會議揭開序幕。為充份展現文山區在地的人文特色，特別邀請轄內社區媽媽排舞串場，動感洋溢、活力十足，展現文山區社區營造的亮麗成果，分局長更致贈感謝狀與犯罪預防宣導禮品，為共同維護社區治安努力獻上感謝。

另為因應警政署於6月起啟動的「青春專案」，文山一分局特別與轄內世新大學合作，共同企劃製作反詐騙微電影「大學騙了沒？！」並於會議中首播，影片內容指出年輕人為援交而受指示購買遊戲點數，是新型態詐騙行為，精彩的影片獲得滿堂喝采。另民眾對於本轄「暴力犯罪零發生」、「遭車手提款案件緝獲率100％」的治安狀況感到信任與滿意，彰顯文山一分局全力打擊不法犯罪之決心。

警方並派出「雙仁兄弟犯罪預防宣導團」宣導「如何辨識詐欺犯罪」、「安居反毒」，強化民眾預防犯罪理念，搭配「互動式有獎徵答」，寓教於樂，厚植民眾對犯罪預防的觀念。

會議最後由五燈獎常勝軍的偵查隊小隊長黃厚嘉高歌「我做你的靠山」，將氣氛炒到最高點，展現警民一家親、齊心掃除毒品、打擊詐騙犯罪，劃下完美句點，也期藉此完整搭起警民溝通橋樑，共同建立健康、無毒、零詐騙的文山社區。

(中時 )