6月23日，“近悅遠來 食美常州”常州菜進寶島文化交流活動開幕式在台灣新北市三重彭園飯店舉行。中國國民黨新北市黨部主任委員李乾龍、台灣中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會理事長梁幼祥，以及新聞媒體、行業代表等100多位嘉賓齊聚一堂，共同感受龍城的尋“常”味道。

本次活動由常州市烹飪餐飲行業協會主辦，常州菜研究院、台灣中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會協辦，旨在加強兩岸餐飲文化交流，向廣大台灣同胞更好地宣傳推介常州菜餚，提升常州在島內知名度，以美食為媒，深化常台兩地旅游文化等各領域交流合作，促進兩地融合發展。

常州菜又名“江南菜”，常用酒糟、糖醋、生抽調味，擅長各類禽肉、水產。花色精細，濃中帶甜，尤其鮮香酥爛。同時很註重菜的視覺享受，菜式造型十分講究，顯示出江南的秀氣，可謂“追求美、起點高”。

本次活動，常州市烹飪餐飲行業協會特地派出了5位國家級烹飪大師，在現場製作了大麻糕、網油捲和雨花湯團這三種常州特色食品。

“近悅遠來 食美常州”常州菜進寶島文化交流活動昨開幕。

常州大麻糕，距今已有150餘年歷史。其皮薄酥重，製作考究，註重火候，為一般麻糕所不及。

“近悅遠來 食美常州”常州菜進寶島文化交流活動昨開幕。

網油捲，江蘇常州地方特色小吃，外殼脆而薄，脂香撲鼻，綿軟適口，甜而不膩。以豬網油(網膏)、豆沙、麵粉等為原料炸制而成。

雨花湯團，外形顏色像雨花石，餡心有咸、有甜，色、香、味俱全。

“近悅遠來 食美常州”常州菜進寶島文化交流活動昨開幕。

開幕式結束後，部分嘉賓還出席了“江蘇常州美食品鑒晚宴”。常州5位國家級烹飪大師掌勺，製作了天目湖砂鍋魚頭、毗陵東坡肉、常州蘿卜乾炒飯等十多道常州經典美食，讓台灣同胞在寶島品嘗到了地道的常州菜餚。

“近悅遠來 食美常州”常州菜進寶島文化交流活動昨開幕。

“近悅遠來 食美常州”常州菜進寶島文化交流活動昨開幕。

“近悅遠來 食美常州”常州菜進寶島文化交流活動昨開幕。

據瞭解，本次活動還將走進新北市金山區和南投縣埔里鎮，和兩地的鄉親們共同品鑒交流常州菜餚和台灣美食，同時還將與台灣相關高校開展飲食文化的交流互動。

(中時電子報)