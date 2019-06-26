民進黨新北市議員沈發惠昨天表示，加入總統競選團隊，不爭取2020年新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）的立委提名，外界解讀為「禮讓」時代力量立委黃國昌；沈發惠今受訪表示，他做任何決定，都不是為了禮讓，而是為了最後總統大選整體的戰略佈局，他的下一步就是進入總統競選團隊；年底總統選戰的意義，絕對大於任何一局立委選戰的意義。

對此，時代力量黃國昌辦公室表示，不要再用「禮讓」吃豆腐，3年多了，應該夠了。沈發惠今出席中常會前受訪表示，不是禮讓的問題，關於整合地方選舉的佈局，黨中央會做整體考量，只是說，因為黨也有徵詢他的意見，他必須對選區及黨說明跟清楚交代，才會表示經過思考，總統大選遇到如此艱困狀況，投入選戰助選工作，比他個人選立委更有意義。

他強調，不只這一區，黨中央要做整體考量，年底整體戰略佈局，給黨更有空間的來安排。

被問到黨中央有跟您談過？沈發惠說，有，黨完全尊重他個人決定。「當初是徵詢我，有無在這一區參選意願，我說會尊重，他也跟黃國昌沒有接觸。

(中時 )