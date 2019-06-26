行政院性別平等處今天表示，我國與歐盟共同在台北舉辦「台歐盟性別平權與人權系列培訓課程─性別主流化工作坊」，邀集新南向國家印尼、越南、寮國、泰國、菲律賓、馬來西亞、紐西蘭、澳洲等與韓國，共9國政府官員共商推動性別主流化策略，現場激盪出許多火花，成果豐碩。

性平處表示，台灣與歐盟自2015年起在性別平等議題上展開密切交流，更在2018年「首屆台歐盟人權諮商會議」中，達成建立3年期「台歐盟性別平權合作暨訓練架構」共識，以我國作為平台，新南向國家及日韓為核心，連結歐盟作為學習夥伴，進行廣泛的性別平等政策與經驗交流。其中分別規劃辦理「台歐盟性別平權與人權系列培訓課程」及「台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動工作交流研討會」。今年作為此架構的啟動年，除這次性別主流化工作坊外，10月也將在台舉辦「台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動工作交流研討會─婚姻平權與同志人權保障」。

性平處說，這次性別主流化工作坊除我國與歐盟分享性別主流化推動模式與經驗外，各國也分享該國推動方法，例如泰國分享性別主流化政策、紐西蘭分享線上性別分析工具、菲律賓分享性別與發展計畫及性別預算政策、澳洲分享職場性別平等報告機制等。政府觀察到各國發展出充滿在地智慧與活力的不同路徑，並提出許多創新想法，值得各國借鏡學習，其中我國在會中分享性別影響評估的作法，引起十分熱烈迴響。

性平處指出，經過三天的交流討論，與會各國均肯定這次我國與歐盟共同辦理「台歐盟性別平權與人權系列培訓課程性別主流化工作坊」的作法，並表示將帶回本次工作坊的收穫，在該國國內持續發展，共同攜手追求性別平等與人權價值，推動亞洲地區性別平權。

(中時 )