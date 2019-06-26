佩甄今天錄中天《叫我神隊友》節目，她暑期將和醫生老公王祚軒帶10歲女兒和9歲兒子到夏威夷旅遊，「兒子想看海龜、陪海龜一起游泳，我就幫他圓夢」，他們也約了2個有家庭的朋友一起同行，沒找閨蜜小禎是因為小禎打算到紐約度假。

談到教養小孩，她坦言曾和老公意見不合，以成績來說，老公認為分數不重要，她認為成績不好就表示不懂，所以她會幫孩子考試成績標準，「成績不好，小孩也會沒自信，他們會想當模範生，但基本就是學業成績啊」，老公當白臉，她就當黑臉，有次女兒說達到標準想要一支手機，她的標準是93分，但女兒考了92.9，她嚴格執行沒通融，「講好的規矩就是規矩」。

夫妻兩幾年前曾經大吵、感覺不愛了，問題出在兩人生活節奏完全不同，「我看他不順眼，也覺得他沒理我」，曾懷疑老公有小三？她坦言：「當一個人對妳冷淡、心不在妳身上，一定什麼都會胡思亂想，我不是懷疑有小三，而是他一定有在忙別的事，心思不在我身上」。

她當時用「冷暴力」回應，老公最後受不了對她說「如果妳要這樣對我，我就覺得妳真的很不愛我，那就沒辦法在一起」。她說，「我們後來慢慢培養共同興趣，不管什麼聚會都一起參加，所以如果不是漸漸改善，就會是漸行漸遠了；婚姻就是要有效溝通，以前我想用鬧的方式引起他注意，後來發現好好講，比如我們很久沒一起看電影，只要他在台灣，我也都會等他回來，我們會在陽台小酌、聊天」。

(中時 )