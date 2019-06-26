管虎執導的電影《八佰》，改編自抗日時期松滬會戰最感人的「四行倉庫」戰役，原本是眾人期待的暑期大片，訂於7月5日於大陸上映，沒想到昨天（25日）晚間9點45分卻突然透過電影官方微博宣布撤檔，將另擇期播映。

由於《八佰》是繼上海國際電影節開幕片「因技術原因取消放映」後，再次發生臨時撤檔事件，各界嘩然。官微公布的延期原因是「經片方與各方協商」，但各種說法紛起，有人質疑是被邱禮濤執導，劉德華、苗僑偉、古天樂、林嘉欣及應采兒等人主演的香港警匪動作片《掃毒2天地對決》取代，呼應最近大陸官方最近致力推動的掃毒計畫。

無獨有偶，曾以《七月與安生》入圍金馬獎最佳導演獎的曾國祥，邀金馬影后周冬雨再次合作的新作品《少年的你》也臨時宣布取消6月27日上映計畫，據知情人士表示，《少年的你》尚未取得俗稱「龍標」的上映許可證，也有一說是劇本曾傳出版權及抄襲糾紛，另一說法是劇情有多場暴力橋段、或涉及青春期戀情等方面的情節，不符合放暑假的學生族群觀看。

(旺報 )