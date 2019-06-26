于美人2013年和前夫James離婚，16年婚姻畫下句點，而一對龍鳳胎Max與Mina監護權，則是判兒子跟著爸爸，女兒跟著媽媽，不過去年暑假19歲兒子卻搬來和于美人住，原來是他罹患罕病，一隻眼睛幾近全盲。

于美人離婚後，雙方各自生活，不過本來判給爸爸的兒子Max，去年暑假卻搬來和她住，一問才知兒子罹患罕病「非典型虹彩炎自體免疫系統攻擊」，據《自由》報導，經紀人透露，于美人為了兒子眼睛，試遍各種療法，還飛到美國、日本向朋友求救，因Max有一隻眼睛對光沒反應，治療是為了不要惡化，也讓另一隻眼睛不要被影響。

靠著針灸、吃藥等療法，Max表示對光源有反應，這等於出現曙光，讓于美人當場淚崩，現在兒子一個禮拜會花2到3天看中醫，她為了救兒一個月至少花費好幾萬。之後Max也要到瑞士念餐飲管理，于美人認為兒子的眼疾也受心理狀況影響，常叮囑他不要給自己太多壓力，健健康康長大就好。

(中時電子報)