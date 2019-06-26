大政治大爆卦-無色覺醒》偷國政講稿？ 冒充韓幕僚討資料 郵件藏木馬程式 14:132019/06/26 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》偷國政講稿? 冒充韓幕僚討資料 郵件藏木馬程式 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜25日晚間參加黨內初選國政願景發表會，不料，25日上午竟疑似有人冒用高市輪船公司董事長、韓國瑜心腹黃文財的名義，發電子郵件向市長室副主任胡美音索取韓國瑜發表會講稿，胡發現有異進一步確認，才沒讓講稿外流；事後擴大追查，發現連市長室主任邱源寶的身分也被人冒用，疑似寄出木馬程式連結給同仁。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #政見會 #木馬程式 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜王牌是她 數萬韓粉淚崩 18:402019/06/22 政治 造勢晚會前 韓國瑜先後拜會紅黑派龍頭 19:242019/06/22 政治 這個只有台中場才有的福利 讓20萬韓粉嗨翻了 19:312019/06/22 政治 憶蔡同榮奔走公投法 韓國瑜痛批民進黨得了權力中毒症 19:432019/06/22 政治 韓國瑜提出經濟解方「拉進來打出去」 22:212019/06/22 財經 許聖梅突向韓粉道歉「很對不起大家！」 23:002019/06/22 娛樂 沈智慧呼籲韓粉：顧電話守民調 讓韓國瑜出線 23:592019/06/22 政治 為何韓粉仍堅定挺韓國瑜？他列七大原因 09:092019/06/23 政治 韓國瑜上「高雄林小姐」直播 驚喜與張善政同框 18:572019/06/24 政治 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ 08:142019/06/26 政治 政治熱門新聞 韓這句話把心都抓住 網：民調將暴增 - 新聞 王世堅為韓賭千份雞排 宅神驚喊哇靠！ - 政治 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ - 新聞 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ - 政治 學者讚韓金句連發 盤點十大難忘金句 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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