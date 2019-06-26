高雄市長韓國瑜25日晚間參加黨內初選國政願景發表會，不料，25日上午竟疑似有人冒用高市輪船公司董事長、韓國瑜心腹黃文財的名義，發電子郵件向市長室副主任胡美音索取韓國瑜發表會講稿，胡發現有異進一步確認，才沒讓講稿外流；事後擴大追查，發現連市長室主任邱源寶的身分也被人冒用，疑似寄出木馬程式連結給同仁。

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