法務部26日舉行「108年反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮」，總統蔡英文親自出席，蔡英文致詞時表示，她很高興反毒真的是3年有成，績效都顯現出來，對在過程中付出很多、很辛苦的基層執法人員頒獎，要表達感謝，跟他們說一聲辛苦了，也希望大家都可以跟她一樣，謝謝他們的努力。

受到法務部頒獎表揚的毒有功的包括台灣大學教授陳為堅、刑事警察局巡官柯建民、台北中正扶輪社、刑事警察局等，共26個個人及團體獲頒獎表揚。

蔡英文表示，3年前她在全國反毒會議上宣示，要建立完整的社會安全網，反毒就是第一要務；3年來，有全國反毒夥伴、團體以及毒品危害防制中心同仁的努力，現看到了在反毒工作上3年有成，繳出一張非常好看的成績單。

蔡英文說，3年來初犯施用各級毒品的總人數逐漸下降，今年第1季也較去年同期下降了6.4％，另外因施用新興毒品死亡的人數，也獲得有效控制；相較於前年，去年的案件數下降幅度高達5成以上，這些成果則是無數心血的累積。

蔡英文指出，表揚典禮代表對得獎單位及個人最大的肯定，反毒是選民託付最重要的工作之一，也是挑戰難度最高的一個政策項目，很高興3年有成，績效都顯現出來，對於在過程中付出很多、很辛苦的基層執法人員，她要說聲「辛苦了」。

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(中時 )