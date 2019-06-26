指考 7月1日考物理、化學、生物；2日為數乙、國文、英文、數甲；3日為歷史、地理、公民與社會，開放查看試場時考生亦可進入試場查看座位，試務單位提醒考生最好能在開放期間事先查看考場，減少考試當天因誤闖試場而耽誤考試的情況發生，並建議考生能提早出門，以免因為遲到影響考試心情。

另外也要請考生多注意天氣變化，尤其是居住在山區或偏遠地區考生，請特別注意當地的氣候與交通狀況。為協助考生了解各試場地理位置，各分區地點參考圖可上大考中心網站參考，請考生務必預先了解到達試場之交通路線，以準時應考。

另比照學測規定，指考已經取消製發准考證，考生身分查驗證件改為國民身分證(或附有照片足資證明身分之健保卡或護照或居留證或駕駛執照之一)正本。每節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時考生持身分證件入場，但至考試開始鈴響前，考生不得翻閱試題本，並不得書寫、畫記或作答，僅能目視核對座位標示單、答案卷卡是否與准考證相符。此外，答案卷全面實施螢幕閱卷，考生務必使用黑色墨水筆書寫，不得使用鉛筆，才能清楚掃瞄。

試務單位特別提醒，試場冷氣設定在26℃~28℃，考生可攜帶薄衣物作為保暖用。也要記得攜帶考試通知及應試有效證件正本與書寫文具，若未帶考試通知而無法確定試場時，可持應試有效證件正本於考試開始前至試務辦公室查詢。

(中時 )