天使對戰紅人的比賽中，紅人的狀況接二連三發生，先是中外野手沒接好球，讓天使拉史泰拉(Tommy La Stella)跑出場內全壘打；接著左外野手記錯出局數，大谷翔平的平凡高飛球，竟讓二壘上跑者回本壘得分，賺到1分打點後，大谷還向辛苦跑回來的托法(Wilfredo Tovar)握手致謝。

事情發生在7局下半，拉史泰拉敲出安打上壘後，換上托法代跑，卓奧特(Mike Trout)的飛球讓他推進到二壘，接著大谷翔平打擊，將速球擊成左外野方向的飛球，不過紅人左外野手帕拉薩(Jose Peraza)疑似記錯出局數，接了飛球後沒有立刻回傳，讓二壘上的托法一溜煙跑回本壘得分，大谷翔平也因此賺到1分打點。

托法從二壘奔回本壘得分。（美聯社）

這分打點來的太突然，而身為「超有禮貌」的日本人，大谷翔平甚至在回休息室後，特地走向托法和他握手致謝，攝影機也拍到大谷笑開懷的模樣，連主播都忍不住說：「看看他的笑容」！而本場比賽大谷翔平3打數1安打，有1分打點，打擊率為2成77，終場天使以5比1擊敗紅人。

大谷翔平向托法握手致謝。（截自Youtube）

大谷翔平樂開懷。（截自Youtube）

除此之外大谷還有一個好消息，雖然教練團一再表示他要到2020年才會重回投手身分，不過大谷的復健進度似乎比想像中快，明日他將在手術過後，首次站上投手丘進行投球練習，距離重返「二刀流」又更進一步。

(中時電子報)