「2019台北自然生態保育活動」7月6日於圓山花博公園入口廣場登場。（北市動保處提供）

「2019台北自然生態保育活動」7月6日於圓山花博公園入口廣場登場，今年主題以「觸覺」為出發點，透過與海洋生物的「親密接觸」與闖關遊戲，了解生物的特色與多樣變化，盼能喚起大眾對生命教育的重視。

「『觸．感臺北 觸觸驚喜』－摸得到的生物多樣性」於7月6日登場，不同於一般靜態展覽，活動將邀請40個團體及機關單位，規畫保育市集與闖關遊戲，現場可以接觸到鳳頭蒼鷹標本、抹香鯨牙齒、犀牛角等多樣動物產製品，並有專人進行解說，幫助大家認識生物的生態習性及棲地。

另外，今年也邀請三義鴨箱寶、元泰竹藝社、台灣大學實驗林管理處等使用台灣國產材的廠商，民眾可以透過觸摸台灣材的紋路或質地，進一步了解台灣材，減少進口不法砍伐的雨林材，現場還有闖關好禮及摸彩大獎，歡迎大小朋友共襄盛舉。

詳情請上北市動保處官網（http：／／www.tcapo.gov.taipei／）、活動官網（https：／／7stareco.wixsite.com／taipeief2019）查詢。

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