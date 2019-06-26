暑假屆臨，大同分局結合陳安文教基金會，以「關懷社區、安全教育、親子育樂」為宗旨，日前在北市大橋國小辦理「愛與關懷親子闖關」活動，於暑假前即加強「反飆車、反詐騙、反毒品」保護為先的思維，全面展開宣導工作，期望有效降低兒童在交通事故中的傷亡數。

大同分局指出，台灣交通環境複雜，交通事故常年是12歲以下兒少的頭號殺手，期盼交通安全教育能向下紮根，透過進校宣導的方式，讓孩童識別生活常用交通號誌，進而保障用路安全。

警方表示，由於暑假來臨，少年在外活動頻率升高，少年安全是家長最關心議題，而教育紮根的最佳時機，是從小培養正確路權及法治觀念，本次活動並加上認識毒品、內輪差死角、自行車安全裝備、穿越道路的方法教學，在活動現場安排益智闖關遊戲並發放交通安全文宣品，藉由遊戲參與方式寓教於樂，促進親子情感互動，以輕鬆體驗、歡樂學習的方式陪伴孩子度過一個快樂時光。

(中時 )