立法院今繼續審查大法官人事同意權，綠委尤美女今詢問通姦除罪化議題，大法官被提名人謝銘洋表示，因為刑法第239條規定，這條規定到底有無違憲，他對申請中案件不便回答；但從立法政策角度來看，通姦當然違背婚姻承諾、破壞家庭，但非難有很多做法，比方很多先進國家都用民事手段處理，強調刑法應盡量不涉入私領域家庭問題。

此外，親民黨立委周陳秀霞也詢問，是否支持通姦除罪化？謝銘洋則明確表示，立法政策他贊成除罪化，但最後仍由立法院決定。

尤美女表示，過往認為通姦罪是在保護太太、維繫家庭制度，但大家都知道，若真的去抓姦，夫妻的信任都早已破壞，「夫妻之間吵架，一定會提到外面的野男人、外面的野花」；根據所有判決統計，卻是女性多於男性，女性佔52％，男性佔47％。

尤美女說，通姦罪之所以採刑法處理，是想達到嚇阻作用，但行使這麼多年，完全沒有阻卻外遇，反而越來越普及。她強調，通姦除罪並不代表通姦合法，仍可以有高額的精神損害賠償，來達到婚姻忠誠目的。

謝銘洋表示，除非未來大法官會議解釋刑法第239條違憲，要不然可能還是得透過立法方式，將通姦除罪化，才能徹底解決問題。

(中時 )