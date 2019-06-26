真夭壽，為了搶生意竟然拿遊客性命開玩笑。花蓮新城鄉某家獨木舟業者，日前由教練帶17名遊客出海賞日出，一出海竟發現所有獨木舟都開始紛紛進水翻覆，經緊急出動小艇將所有人拖回才未釀成意外，上岸後才驚覺所有船都遭到鑽洞破壞，業者懷疑是生意競爭及熟人所為，已向警方報案查明真相。

花蓮近幾年來，興起一股在清水斷崖旁太平洋濱邊划獨木舟邊賞日出的水上活動，由於景色壯觀，舉世聞名，不但受到國內遊客青睞，更引起外國觀光客蜂擁而至到花蓮欣賞美麗奇景，因此獨木舟業者也如雨後春筍般出現，即使如此還是常常一艇難求。

本月15日，游姓業者經營的獨木舟公司，接了一團17人的海上賞日出團，清晨時出動9艘獨木舟一起划出海，沒想到才划出海岸不到5分鐘，就陸續發生船隻翻覆狀況。

當時不但船隻進水嚴重，無法向前行駛，連教練船也發生同樣狀況，一行人一度全落水，還被強大海流拉著往北漂，有一名教練機警的立刻將船拉上岸檢查，竟發現船底被挖了一個平整的大洞。

該名教練當機立斷立刻呼叫快艇支援，將17名遊客及船隻一起拉上岸，經過仔細檢視後，赫然發現竟然每一艘船的船底都被挖洞，隨後公司的人將停放在沙灘上的獨木舟全部檢視一遍後差點暈倒，因為全部26艘船都遭到惡意破壞，有的船還被挖至少3到6個洞。

事後業者立刻對遊客致歉歉意並進行補償，還特別在臉書上公告：：「請思考自己的行為是否有危害到他人的生命安全，不管是誰做這件事情，我們只能說請您善罷甘休吧。感謝今日的貴賓能夠諒解我們的無奈，也非常不好意思讓各位沒能有好的體驗，我們會為您的損失立即做補償的準備。」

游姓業者表示，雖然每次出航前都會進行安全檢查，但因未出航時都還天色昏暗出航，所以只會檢查進水口及螺絲是否會鎖緊，但遭到破壞的地方卻全都在底部凹處，根本難以查覺。

業者說，依照這種手法，應該是熟悉獨木舟的人破壞的，目前已經報警偵辦，未來檢查時一定會更仔細，避免事件再度發生。

(中時電子報)