行李託運

為了簡化行李安檢，大幅提升桃園機場的轉機效率與便利性，駐美代表處與美國在台協會25日簽署台美轉機託運行李免安檢意向書，免除美國經台灣轉機前往第3國時，航班行李在桃園國際機場再次接受安檢的程序。

據中央社報導，駐美國台北經濟文化代表處說，駐美副代表黃敏境25日下午在美國在台協會華府總部，與美國在台協會（AIT）商務組組長盧治凱（Rick Ruzicka）交換簽署相關意向書。

未來從美國經台灣轉機的旅客若託運行李，將免除再次安檢的麻煩，以減少重複多餘的安檢程序，享有更便捷的轉機服務。

而雙方簽署這項意向書，在於展現台美基於共同價值的另一次合作，也彰顯台灣關係法立法40周年的現在，台美堅持的夥伴關係。

見證這項簽署儀式的，包括正在美國訪問的交通部次長黃玉霖、美國國土安全部運輸安全局派駐國務院執行顧問薩蘭德里（Eric Sarandrea），還有國務院台灣協調處代理處長戴德年（Daniel Delk）。

(中時電子報)