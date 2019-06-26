熊黛林回嗆網友。（圖／翻攝自熊黛林Lynn微博）

女星熊黛林2016年和老公郭可頌結婚，去年4月生下雙胞胎女兒，熊黛林最近PO文透露到「內地」工作幾天，兩個女兒竟跟她生疏了，害她好難過，沒想到引來網友酸言酸語，稱她用詞「內地」是「南京人想裝外國人」，熊黛林則回嗆該網友自己才把香港當作外國，「想搞政治活動，那你找錯人了」。

分手郭富城後，熊黛林2014年和郭可盈的弟弟郭可頌交往，隔年傳出熊黛林聖誕節要到日本沖繩舉行婚禮，當時她便親上火線否認，強調：「我是南京人，所以八卦新聞裡說的有些事情是不可能發生在我身上的」，間接暗示過去南京屠殺事件，愛國的她不可能到日本完婚。

去年生下女兒後，有女萬事足的熊黛林最近發文分享身為媽媽的煩惱，說：「剛從內地拍戲回來，想不到短短的一個星期時間孖寶居然和我生疏了，特別是妹妹」，卻引來網友酸：「內地，說的好像自己是外國人一樣，記得你不是南京人嗎」，而熊黛林也不是省油的燈，回嗆說：「請問，你是把香港歸為外國了嗎？你這是想搞某些政治活動哦，那你找錯人了」。

其他網友則說：「有些人就是欠懟」、「他自己的個人信息倒寫的海外笑死」、「本來就是內地和香港啊，也不知道他家才通網還是怎麼回事」、「海南人叫海南以外的地方也叫內地」。

(中時電子報)