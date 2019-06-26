一對情侶日前搭乘計程車到北市萬華區青年路下車，匆忙間將隨身背包忘在計程車上，情侶趕忙到附近萬華分局青年所求助，員警迅速找到計程車司機將失物送回，讓情侶感謝不已。

日前，一對男女情侶神急慌張地跑進青年所表示，兩人剛在青年路下計程車時，不慎將背包遺落在車上，身上的證件、現金、銀行存摺及護照都在背包裡。因為近期要出國，害怕沒有護照出不了國，請警方協助找尋。

員警經詢問２人上車地點，得知許姓男子與余姓女友，是從大同區承德路與華陰街口搭乘計程車至青年路下車，下車時只顧著拿取後車廂內的行李箱，卻忘記座位上的隨身背包。備勤警員楊翰霖依兩人所稱上車時、地沿路調閱監視器，清查數十支監視器後，確認２人所乘坐的計程車，立即聯繫車行通知司機，約半小時後，黃姓司機致電派出所表示後背包還在車上，請兩人不用擔心。隨後黃姓駕駛抵達派出所並親自將背包交給兩人，２人一再跟駕駛道謝，並對於楊員調閱監視器的效率與專業深表佩服，印象深刻。

(中時 )