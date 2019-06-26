網路男蟲張寅泰過去9年詐騙女子超過40人，不僅騙財又騙色，被起訴後還反指控對方貪圖包養費，造成被害人精神上極大痛苦，其中1名被害人請求法官從重量刑，並稱：「我因自己無知讓被害人對我進行變態及無理的要求，希望我是最後一個被害人，並給沒有浮上檯面的被害人一份遲來的正義，請法官從重量刑。」士林地院審結，判處有期徒刑1年10月，可上訴。

45歲男蟲張寅泰，早在2003年就開始對網路女網友「騙財騙色」，中間多次遭判刑，出獄後又精進詐騙手法，被騙女網友不計其數，去年8月，張再次利用WeChat暱稱「要開心喔」，結識被害楊姓女子，詢問是否願意以每月20萬接受包養，但為了不要被發現，改以投資借貸，只要拿刷卡單、借據，每月他會支付3萬元給楊女，之前的女友還因此賺了很多錢。

為了取信被害女子，張拿出存摺和房屋照片，當楊女質疑時，張傳訊說：「我那麼認真跟你談」、「我把這麼私密的個資給你看！」楊女則以信用貸款借20萬、5張信用卡刷50萬的金條，還簽下120萬借據全數交給張，雙方約在內湖一間精品旅館交款，並發生性行為，但經過1個星期，楊發現WeChat遭刪好友，始知遭詐騙。

張辯稱，他向楊女借錢，約定1到2個月支付利息，時間還沒到，怎知會違約，去年10月13日拿錢後，楊女18日就報案，中間手機故障所以才會無法聯繫，根本是楊女誤會，雙方是借貸和包養的關係，而且70萬已經主動放在警察局，隨時都可以歸還。

法院調出張男的資料，發現早在2003年到2005年、2011年都用同樣手法，在網路聊天室以假名結識女子，編造各種理由騙取金錢，一旦得逞即消失不見，手法如出一轍，還在通訊軟體上叮嚀楊女要刪除對話紀錄，嚴重危害社會治安，卻不思悔改，依法加重其刑。

楊女告訴法官，自己的無知讓被告對她進行變態和無理的要求，付出不只肉體和精神上極大代價，基於過去被告累犯的詐騙經驗，請求從重量刑，還給曾經沒有浮上檯面的無數被詐騙的女性受害人一份遲來的正義。

(中時 )