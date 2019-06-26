日前民進黨主席卓榮泰表示，不攻擊柯市長，但柯文哲說，民進黨都放狗咬人；卓榮泰今表示，互相尊重，也沒有咬人；被問到有「狗」嗎？卓說，「不要談到不是人的事情」。

中央地方有積極爭取合作？卓表示，中央及地方的合作，一向不會放棄，也希望在中央地方合作的層級下，「他（柯）對中央需要的任何協助，我們都願意，包括執政團隊，在議會跟我們的議員多多配合」。

至於選戰上的合作？卓榮泰說，目前都還沒有談到。媒體追問，有去找蔡壁如請他來跟你「聊天」？卓說，再沒有。

是否評估柯文哲會不會出來選總統？卓表示，「我不敢評估。」

提到新北市議員沈發惠不爭取立委，是否有意跟時代力量合作？卓榮泰說，所謂艱困選區及有席次選區，第一個尊重黨內有參選意願的同志優先，若衡量有很好的合作對象，可詳細來談，但若這次黨對黨，就要以黨的規格正式來談，之前跟時代力量接觸只是兩位秘書長禮貌性的接觸，沒有談到任何實質問題。

他說，沈發惠過去在地方經營有目共睹，但是沈的意願如何及整個佈局，必須經過策略小組再來商討決定，目前沒有跟時代力量合作的進行，但是對於未來的合作，他持高度的期望。

媒體追問，目前沒有這樣進行是因為時代力量沒說要支持蔡總統？卓說，不是，因為大家都還有內部的事情要處理好，「若內部參選意願能夠掌握跟了解，再做跟其他人的合作、商談，共同理念、共同合作，是我們基本態度」。

時代力量還是好的合作對象？他說，在台灣任何政黨都應集合力量起來，因為外在敵人很強大，若內部在分為二之一，那敵人就會更強大一倍，就國家的高度及執政黨立場，他都該採取更好的合作想法。

至於時代力量立委林昶佐跟洪慈庸選區是否都已經定調，按照之前進行？他說，時代力量是一個團體，團體對團體來看比較好。

(中時 )