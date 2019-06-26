台南市政府今年度第1次開發區土地聯合標售，26日上午完成開標作業，本次標售共計18標，底價約94億元，標售結果全數脫標，總價共109億元，溢價率為16.03％。台南市長黃偉哲表示：本次土地標售重點是依法優先償還開發總費用，減少利息支出，財務自償，並非創造盈餘，希望得標者盡速規畫建築，帶動地方繁榮與發展。

地政局指出，本次標售土地除了住宅區外，尚有平實營區商業區、永康創意設計園區生活服務專用區等，最受矚目的當屬平實營區商業區45、46地號，總面積約3657坪，得標價約每坪98萬，由來自台中的開發建設公司得標，土地使用分區適合作為旅館、商場等商業區使用，打造東區現代化的商業中心。

為配合新營客運轉運中心整體招商政策，本次標號第13號至第18號，台南市「新營區客運轉運中心市地重劃區」新茄苳段6筆抵費地停止標售作業；另「南台南站副都心第一期區段徵收區」新都心段4筆土地，因西側重慶街配合鐵路地下化施工，暫借予鐵道局作為工程腹地使用而停止標售作業，故本次標售標的由26標變為18標。

地政局長陳淑美表示，開發區開發完成後，市府可以取得公共設施用地，在開發區興建公園、道路、停車場、滯洪池、排水箱涵等，為地方進行環境整理，優化公共設施建設，促進都市發展，標售抵費地所得價款償還重劃總費用後，若有盈餘，市府將依規定把經費留供重劃區內增添建設與市民共享，對於服務市民，健全社會發展，有顯著效益。

本次標售土地係市地重劃抵付重劃費用的抵費地和區段徵收後的剩餘地，並非所謂祖產，標售土地分布5個開發區，歷經多年的開發，目前已完工，到了財務結算費用償還的時間點，本次標售全數清償過去公共設施及開發費用的成本。

(中時 )