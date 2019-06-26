網友留言。翻攝網路

桃園市空服員職業工會20日發動長榮空服員罷工當天，有18名空服員下午2點半至2點40分間報到後即提前罷工，導致2航班停飛，566名旅客行程延誤，長榮已列為「曠職」，不排除記大過處分。對此，網友說，「沒職業道德的空姐」、「應該直接開除，否則以後誰敢搭長榮的班機」。

以下是網友在ptt、網路留言:「姐，別以為長得美麗就可以任性。做為消費者，我沒有任何武器，唯一能做的是，永遠記住這些只是外貌美麗的臉孔，並拒絕她們提供的任何艱難的服務」、「工會使出2小時後罷工的蛇蠍手段，真的會惡整旅客、也毒傷了自己，就像這18名」。

還有網友說，「一定要記過，這些沒職業道德的空姐，自私自利，丟下旅客，搞什麼鬼？」、「這18名空姐是確實拒飛，等事件結束後，大概要找工作了」、「只有可惡來形容，不管資方如何！航空界還能用這些人嗎？」、「應該直接開除，否則以後誰敢搭長榮的班機」。

另有網友說，「長榮的神隊友，工會的豬隊友」、「端盤子的小妹 一點職業道德都沒有，長榮加油」。

(中時電子報)