雖然自美國對中國大陸發動貿易戰以來，美國總統川普口口聲聲稱「關稅是一個美麗的字眼」，但根據世界大型企業聯合會25日公佈的數據顯示，美國消費者信心指數六月下降9.8，來到121.5，為2017年9月以來的最低水準，不僅比專家先前預測的131.1還更低，跌幅也創下2015年7月以來最大，顯示在消費者貿易戰陰影下，對就業市場狀況愈感悲觀。

根據美媒CNBC及《美國之音》25日報導，世界大型企業聯合會（The Conference Board）將消費者信心下跌原因，歸咎於前景不明的貿易戰。該機構高級理事佛朗哥（Lynn Franco）在一份聲明中表示，「本月前貿易和關稅緊張局勢的升級，似乎動搖了消費者信心；儘管該指數仍處於高位，但持續的不確定性可能導致該指數進一步變動，在某時候，甚至可能開始削弱消費者對經濟擴張的信心」。

消費者信心指數是對當前美國經濟形勢以及未來六個月消費者預期的評估。就在上月，美國的失業率僅為3.6%，通貨膨脹率也很低，而本月的消費者信心指數與經濟學家預計的強勁經濟走勢形成了對比。

此外，世界大型企業聯合會對美國就業市場的預期也較低。根據報告顯示，預計美國近期將增加就業的比例從18.4%降至17.2%，而預期就業機會將減少的比例從13%上漲到14.8%。調查還發現，認為商業環境將在六個月內改善的美國人的比例從21.4%下降至18.1%，總體而言，消費者對近期經濟前景並不樂觀。

自川普稱中國大陸大幅修改貿易談判草案後，美中貿易談判中斷，隨後宣布對價值2000億美元的中國大陸商品增加25%關稅，引起全球市場動盪。川普先前更威脅說，如果習近平未出現在日本舉行的G20高峰會上，將對中國大陸課徵更多關稅；不過，川普18日在推特上表示，已與習通過話，約定將於G20見面。

(中時電子報)