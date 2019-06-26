一名劉姓女子日前騎機車由板橋住家出門上班，當騎過華江橋後卻赫然發現放在腳踏板上的包包不見了，劉女焦急向萬華分局華江所求助協尋，員警查證發現包包業已由一名林姓機車騎士拾得，林某並隨後將失物送至華江所交還劉女，讓劉女對林某及員警熱心協助感激不已。

日前，一名劉姓女子慌張地走進華江所表示，她由板橋住處騎車上班，在行經華江橋時，放在機車腳踏墊上的包包不慎掉落，裡面除了證件、鑰匙與私人物品外還有手機，裡面存有許多公、私事資料，請求警方協助。

警員宋慶瑜先詢問劉女先前行車路線，劉女研判可能掉在橋上，還一度頂著35度的烈日高溫，徒步走回橋上尋找包包卻遍尋不著，宋員先請劉女稍作休息並緩和情緒後，釐清其所經過的路線，立即調閱監視器，發現包包被一名林姓機車騎士拾得，警方馬上聯絡上林某，將包包、手機送到派出所返還失主。

劉女對於警方不到30分鐘便順利找回包包，感到欣喜萬分，大讚「人間處處有溫情」。

(中時 )