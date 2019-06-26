射箭國手雷千瑩（右5）、陳麗如（右4）在世錦賽勇奪3金，新北市長侯友宜今天在市政會議上頒發獎金給2人。（譚宇哲攝）

台灣射箭代表隊在2019年荷蘭世界射箭錦標賽拿下3金、1銅的隊史最佳成績，搶下2020年奧運參賽門票，其中新北大將陳麗如奪下複合弓女子團體賽金牌、雷千瑩奪下反曲弓女子團體賽及個人賽雙料金牌，新北市長侯友宜今天在市政會議上頒發獎金給2人，盛讚2人是新北之光，更是台灣的驕傲。

38歲的陳麗如16歲就成為射箭選手，最初從反曲弓練起，曾在2004年雅典奧運奪下女子反曲弓團體銅牌，是台灣女子射箭項目第一面奧運獎牌，2014年仁川亞運陳麗如轉戰複合弓項目，奪得女子團體賽銀牌，在2017年全國運動會、2018年雅加達亞運也接連奪牌。

陳麗如說，從反曲弓轉戰複合弓，是完全不同的挑戰，反曲弓要戴指套，複合弓則是扣板機，早期培訓資源沒有那麼豐富，轉換過程相當辛苦，雖然她現在已經是義務教練，還是覺得活躍運動場上相當迷人，希望把自己當成18歲的體力、38歲的心靈，繼續在賽場中拚戰

29歲的「雷母」雷千瑩在2016年里約奧運奪得女子團體賽銅牌，隨後分別在2017年全國運動會、台北世大運及2018年雅加達亞運團體賽項目取得前2名佳績，今年世錦賽在女子團體賽、個人賽奪金，更連續擊敗前任及現任世界紀錄保持人南韓的崔美善、姜彩瑛，成為台灣首位於世錦賽奪金的名將，也確定取得2020東京奧運出賽權。

雷千瑩說，世錦賽比賽難度高、張力強，她盡量保持平常心，不去想對手是誰，拿出平常實力，對於明年東京奧運，她說，會提早準備訓練計畫，加強體能，也感謝政府和各界資源的挹注，希望能再拿出好成績。

(中時 )