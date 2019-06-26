雲林北港慶華街與新南路口沒號誌 ，成為危險路口，常發生車禍。(許素惠攝)

雲林縣北港鎮慶華街與新南路口因無交通號誌，常常發生車禍，上周還接連3起意外，連電桿都撞斷，成為危險路口，雲林縣議員蔡孟真要求相關單位設立號誌，不料北港鎮公所調閱資料，發現該路口牽涉到私有土地，地主高達1000多人，需所有地主同意才能設，讓有關單位及地方不知怎麼辦。

北港新街里長王昭人指出，該區原本是市區邊緣，較為荒涼，但近年來鬧區不斷往外擴，使得新區成為新興區，北港警分局旁的慶華街延伸，並與新闢的新南路交叉，車流輛不少，卻一直沒有相關的交通號誌，導致車禍頻頻。

王昭人說，上周便連續發生3起車禍，甚至把一旁的電線桿都撞斷了，其中有位70多位阿公肩骨、手及腳骨全斷，已成為鎮內危險路口 之一。

接獲陳情的蔡孟真請縣警局交通隊來設紅綠燈，丈量白線圈圈都已畫好，會同北港鎮公所辦理，不料，承辦人員資料一調閱，發現該處為私有地，且地主多達1000餘人，如果要豎立號誌，得經過地主同意，令所有人錯愕。

鎮公所機要祕書張誌誠表示，由於該路口真的很危險，公所也非常積極想要改善，但是礙於規定卡關，會再與有關單位會商解套辦法。

(中時 )