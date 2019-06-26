PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜昨晚（25日）參加國民黨內初選《國政願景發表會》，相較鴻海前董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中4人，全套筆挺西裝，韓僅著招牌藍襯衫並挽起袖子，相形對比。網友感嘆，這畫面傳播心理效應太強烈，光服裝就充分展現參選人心理——「權貴VS.苦民所苦的韓國瑜」。

網友在PTT論壇發文《五人……只有韓國瑜穿襯衫挽起袖子》，表示：「這種畫面，傳播心理效應太強烈。大家可以回放，五人牽手的合照，五人……只有韓國瑜穿襯衫挽起袖子，其他四個（還有吳敦義）都是西裝筆挺。」

不僅如此，該網友更感嘆：「權貴V.S苦民所苦的韓國瑜，服裝就充分展現參選人的心理。把最基層的農漁民勞工放第一位的韓國瑜，完全跟藍領勞工小老百姓一摸一樣的穿著。」

其他網友則紛紛回應：「韓是最讓人有親近感的韓是最讓人有親近感的+1」、「台版賈伯斯」、「韓國瑜是刻意經營自己形象的，這是他最厲害也最恐怖的地方」、「能輕鬆應戰的人 才是最善戰的」、「柯說的沒錯啊，這個人在這方面真的很有料」。

(中時電子報)