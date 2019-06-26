台北市永康商圈名店林立，憑藉多元化店家與多語服務，深獲國內外旅客喜愛，去年觀光客人數更達900萬，突破歷年新高，隨著暑假來臨，「永康街永康節 夏日東門」活動也將於29日登場，將有特色店家的時尚走秀、文創市集及人文秘境導覽，歡迎民眾一起感受活商圈魅力。

北市產業局表示，永康商圈曾是各學校政府機關的宿舍區，不同背景的移民帶來多元料理，近年也進駐許多異國風味，讓商圈變成美食集散地，無論是中式小籠包、異國甜品、茶藝等通通有，街區巷弄中也可見文創小店，是民眾遊逛好去處。

台北市東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，「永康街永康節 夏日東門」將邀請模特兒們展示商圈特有服飾及伴手禮，另有文創市集及抽獎活動，活動現場亦提供商圈茶行「奉茶桶」，邀請民眾一起來品茗、探訪在地，度過美好的夏日午後。

除了實體活動，商圈也推出社群媒體拓展客源，劉鴻翔表示，協會也同步經營官網、臉書專頁，去年更成立IG帳號，劉鴻翔指出，由商家自行提供10張照片及300字的簡單敘述，第一手與消費者分享商家特色與優惠訊息。

活動詳情與商圈秘密歡迎追蹤東門永康商圈IG及「臺北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」臉書查詢。

(中時 )