獨木舟業者游浩煒表示，有嘗試把洞補起來，但覺得不夠安全，仍向同業借獨木舟。（許家寧攝）

花蓮賞鯨船去年載客出海賞鯨就起火燃燒，46名遊客全數獲救。（資料照）

花蓮飛行傘今年初傳墜落電塔 教練自斷纜繩摔死、遊客重傷意外。（資料照）

花蓮觀光休閒旅遊近來屢傳意外，繼去年賞鯨船海上火燒船、今年初飛行傘墜落摔死教練，近來海上獨木舟又驚傳船底遭人鑿洞，17名遊客出海後發現船身進水，險些回魂斷太平洋，讓業者氣得報案，沉痛呼籲兇手「請思考你已危害到他人的生命安全」。

花蓮新城鄉崇德海岸一家經營獨木舟的戶外運動公司，旗下有26艘獨木舟底爆遭人挖洞，造成17名遊客出海後，發現船身進水沉沒翻覆，遊客紛紛落海，幸好教練們及時發現將人救起，沒有釀成嚴重事故，業者估計損失超過30萬元，氣得報警揪兇。

業者15日在臉書貼文：因為公司的船遭人蓄意破壞，以至於日出時17位貴賓差點有了生命危險，本公司在向貴賓致歉，也在此聲明，「請思考自己的行為是否有危害到他人的生命安全，不管是誰做這件事情，我們只能說請您善罷甘休吧。」

業者游浩煒指出，因14日風浪太大停航，就一直停放於崇德板下沙灘上，豈料疑似這段期間疑被人以電鑽挖洞，船底各被挖出2至6個圓孔，15日清晨出海後，眾人陸續發現船身不對勁，一名教練先將一艘船拉上岸，仔細一看驚覺被「人工」破壞。

對此警方不敢大意，組成專案小組並大動作封鎖現場、採集指紋，針對附近業者展開訊問，由於事發海灘周邊並無監視器畫面，增加調查難度，警方已針對地緣及業者交友關係追查，目前以毀損他人財物，恐危及他人性命安全，進行偵辦。

(中時 )