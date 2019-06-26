調查局主祕內定萬家佛接任 15:132019/06/26 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 調查局研究委員會副主委萬家佛〈左一〉升任調查局主任秘書。（方濬哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法務部調查局主任祕書蕭湘將於7月6日退休，傳出將由研委員會副主委萬家佛接任，調查局長呂文忠證實，這項人事案將在蕭湘台退休後生效。 蕭湘台是調查班15期結業，今天屆齡榮退。萬家佛是文化大學政治系畢業，調查班19期結業，曾任台北市調處犯防科長、雲林縣調站主任、台北市、新北市、台南市調處處長等職。 (中時 ) #調查 #退休 #主任 #市調處 #調查局 也許您會感興趣 推薦閱讀 退休理財術－退休不等於「老後」 搶當上流老人 04:102019/06/22 產業特刊 國人退休規劃滿意度創三年新低 國銀出招 搶退休理財商機 04:102019/06/24 投資理財 定存保單 台灣人退休理財超保守 04:102019/06/25 財經要聞 迎戰長壽風險 目標日期基金退休投資主流 04:102019/06/25 產業特刊 銓敘部文官25萬個資外洩 調查局啟資安調查 11:012019/06/25 社會 如何存夠退休3老本？密碼10244 12:022019/06/25 財經 「好享退」大調查：逾9成民眾認為退休準備不能靠政府 15:162019/06/25 財經 存夠退休三老本 密碼10244 04:102019/06/26 投資理財 退協20周年 擘劃樂活退休藍圖 04:102019/06/26 產業特刊 台壽調查：9成民眾社會保險無信心 04:102019/06/26 產業特刊 社會熱門新聞 網友玉井買到爛芒果 黃偉哲道歉將賠償 - 社會 藝人小薰遇法院公文詐騙？法院：真的被告！ - 社會 獨》國安危機 銓敘部個資外洩情治人員全都露 - 社會 父攜兒女輕生 父女命危3歲男童死亡 - 社會 - 中時 尹衍樑小舅子王頌寧 免分前妻2700萬 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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