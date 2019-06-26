法務部調查局主任祕書蕭湘將於7月6日退休，傳出將由研委員會副主委萬家佛接任，調查局長呂文忠證實，這項人事案將在蕭湘台退休後生效。

蕭湘台是調查班15期結業，今天屆齡榮退。萬家佛是文化大學政治系畢業，調查班19期結業，曾任台北市調處犯防科長、雲林縣調站主任、台北市、新北市、台南市調處處長等職。

(中時 )