台北捷運去年5月與業者合作推出「Free AD WIFI」，提供旅客於各車站及車廂免費上網，但業者25日無預警宣布即日起暫停服務，但今有民眾發現，車站及月台仍可使用「Free AD WiFi」，但車廂內已斷訊，對此，北捷表示，依照契約業者需提供車站、月台、車廂等服務，昨下午已發函要求廠商3天內恢復服務，不得局部供應訊號，逾期未改善不排除解除契約。

負責經營「Free AD WIFI」的全林實業，昨天透過新聞稿宣布下午3時起暫停服務，北捷緊急以市府資訊局建置的158個「TPE-Free」熱點提供乘客免費上網，卻僅限車站「旅客詢問處」，列車及月台無法使用。

雖業者宣布暫停服務，但今傳出月台及車站仍可使用，經記者實測確實可以連線免費上網，但車廂內已斷訊。對於網路局部供訊問題，全林實業則回應，相關問題已透過新聞稿說明，至於是否恢復服務尚待上級長官決議，目前並不清楚。

針對「Free AD WIFI」斷訊，議員王欣儀指出，北捷全線車廂、車站免費WI-FI服務，深獲國內外遊客讚賞，市府委外交由廣告公司經營，民眾使用前須觀看一則廣告，該廣告為業者營收來源，但去年9月調閱業者廣告收入，發現去年1至8月每月平均收入僅73萬元，當時已提醒北捷注意，但北捷卻無警覺。

王欣儀痛批，柯市長施政總是異想天開，以為不花錢就能提供公共服務，呼籲柯市府盡快覺醒，自行接手經營免費網路，並循法律途徑解決違約糾紛，以挽救北捷金字招牌。

北捷強調，持續要求廠商依照契約提供服務，若有斷訊情形，亦要求廠商3天內改善恢復服務，如仍未改善，將依契約規定辦理，並不排除解除契約，後續因應對策須視廠商處理狀況而定。

(中時 )