2理髮師打死人 和解獲輕判3年8月 15:172019/06/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區一家理髮店的吳姓店長、蔡姓店員，前年因與余姓男子口角爭執，吳、蔡聯手活活打死余男；一審依傷害致死罪將吳判刑7年6月、蔡判刑8年，高院考量吳男與死者家屬和解獲得原諒輕判3年8月，蔡仍重判7年2月。全案可上訴。 (中時 ) #和解 #判刑 #理髮師 #死人 #高院 也許您會感興趣 推薦閱讀 7月12日馬洩密案宣判 一槌定清白 04:102019/06/22 社會新聞 邁向和解 港學者促設獨立調查委員會 04:102019/06/23 兩岸要聞 真的「笑死人了」 男子開玩笑把鄰居笑死依過失致死送辦 18:332019/06/24 社會 朱雪璋誣告網友 二審仍判無罪 11:212019/06/25 社會 「鍋具女王」向前男友討錢 二審逆轉改判免付400萬 12:592019/06/25 社會 罵李婉鈺「笑死人了、假鬼假怪」 網友公然侮辱罰3000 17:362019/06/25 社會 虐打性侵4歲女 惡父判刑12年 04:102019/06/26 地方新聞 押護校女逼問提款密碼 惡男：不說就殺你 12:082019/06/26 社會 代賣骨董被訴侵占 霧峰林家後代無罪定讞 12:002019/06/26 社會 社會熱門新聞 網友玉井買到爛芒果 黃偉哲道歉將賠償 - 社會 小黃疑擦撞重機失控 衝機車道撞死女騎士 - 意外 - 中時 獨》國安危機 銓敘部個資外洩情治人員全都露 - 社會 藝人小薰遇法院公文詐騙？法院：真的被告！ - 社會 講不聽 駕駛低頭撿手機逆向撞來車 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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