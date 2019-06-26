台北市萬華區一家理髮店的吳姓店長、蔡姓店員，前年因與余姓男子口角爭執，吳、蔡聯手活活打死余男；一審依傷害致死罪將吳判刑7年6月、蔡判刑8年，高院考量吳男與死者家屬和解獲得原諒輕判3年8月，蔡仍重判7年2月。全案可上訴。

(中時 )