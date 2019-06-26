長榮空服員工會發起罷工持續數日，引發社會關注與網路熱議，勞資雙方仍在艱辛協商，罷工現場仍有百位空服員。不料網路卻瘋傳一則訊息稱，有大批酒店小姐與傳播妹為自抬身價，刻意混入罷工現場，並在罷工空服員身旁自拍，以便日後向客人謊稱自己是空姐，甚至變相漲價，網路訊息還提醒常跑酒店與特種營業場所的老司機要多注意。

近日網路瘋傳的一則短訊指稱，長榮空服員罷工現場有大批酒店小姐加入，目的只為在現場自拍，用於日後向酒客宣稱自己是「空姐」。

網路瘋傳訊息稱有酒店妹混入長榮空服員罷工現場自拍，以便未來謊稱空姐自抬身價。（圖／網路）

不過有些酒店小姐對此行為一笑置之，指稱「需要這麼麻煩嗎？」再者多數的酒店小姐每天工作到凌晨才下班，實在不太有閒功夫去罷工現場折騰。如果要自抬身價，這麼做實在也太費勁了。

據了解，雖然短訊講得煞有介事，但稍有規模的酒店均採固定消費模式，價格相對透明，不太會有趁機漲價情形，除非是酒客私下將小姐帶出場或進行其他交易，才可能出現上述情況。

(中時電子報)