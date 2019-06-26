已有263年歷史的縣定古蹟竹山連興宮，南投縣政府文化局為重現該縣定古蹟廟宇的百年風華，斥資1200多萬元進行該廟修復工程，歷經2年多，而今終於完工，讓該廟原有面貌的風華再現。

連興宮原名連輿宮，或稱呼天宮，主祀媚洲媽祖，其名主要是取其「水沙連興旺」寓意命名，是竹山當地居民的信仰中心。該廟創建於乾隆21年（西元1756年），迄今已有263年歷史，廟內神像、古匾、古物等物件保存完好，頗為珍貴，縣府在民國89年正式公告為縣定古蹟。

廟方指出，該廟自清朝以來歷經3次大修建，後經921大地震考驗，幸主結構未受損，惟廟宇內部絕大多數是「木構件」，年久失修，嚴重腐朽，危及信眾及遊客進出安全。

廟方因缺乏經費，致修復工作未有進展，直至縣議會議長何勝豐出面允諾籌措經費，才促成此次修復工程的機緣。

此次修復工程總經費1200多萬元，中央補助75％、縣府負擔15％，其餘10％經費由縣議會議長何勝豐與廟方共同分擔。

修復技術上分別從宮廟屋頂、廟內木構架、屋身及牆體、柱子4部分著手修復。先進行全面檢測，確認損壞狀況，予以修補或新作。另針對因地震造成牆面龜裂、結構位移傾斜部分，分別修補並校正歸位，同時加固、加強防水處理。

歷經2年多施工，在本月18日終於全面完工，讓該廟原有面貌風華再現，除能保存建築物樣貌、維護文化資產真實性，更繼續成為當地民眾心靈上寄託，達到文化資產保存、活化利用的精神。

(中時 )