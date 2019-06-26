中美貿戰打的全球震動，美國總統川普雖然企圖全面圍堵中國大陸，但對手毫無退讓的跡象，且頻頻出招。中國大陸回擊美國的戰略決心在哪裡？習近平的底氣在哪裡？最近研究了一下毛澤東，發現中國抗美的戰略戰術八九不離毛。
70年前中國一窮二白，花了33個月把美國打上談判桌，何況是今天已經壯大的中國，川普是不是又希望回到談判桌了？
以下是毛澤東對付美國的中心思想：
要打就打，打了再建設；
要打多久，就打多久；
打老虎，一拳一拳打，要講拳法；
打得一拳開，免得百拳來。
怕打，不怕也打，那就不怕；你打你的，我打我的，你有原子彈，我有手榴彈；
戰略藐視你，戰術重視你。
戰爭打起來的時候，不是小打而是大打，不是短打而是長打。抓住你的弱點跟著你打，最後打敗你。
美國的特色：鐵多氣短怕死
中國的特色：人多氣長不怕死
人家侵略來了，我們就一定要打，而且要打到底。
究竟打到哪一年，談判到什麼時候？毛澤東說，談還是要談，打還是要打，和還是要和。
對美國軍隊，如果不接觸他，就會怕他。我們跟他打了33個月，把他的底摸熟了。美帝國主義並不可怕，就是那麼一回事。
(孫樸圓 財訊雜誌前總主筆)
(中時電子報)
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