台南市官田區大崎社區是黑香芒果的主要產地，全台6成的黑香均來自這裡，南藝大留鄉青年與在地農友合作，創立「大崎藝術芒果」品牌，以外銷日本的高規格來管理芒果園，盈餘的5％將回饋給社區兒童藝術教育。

台南市政府農業局26日於大崎兒童藝術圖書館舉辦「共農共生共好 官田大崎藝術芒果」記者會，由社區農友向民眾介紹以安全用藥栽種、具濃郁「龍眼」氣味的黑香芒果，並希望消費者多購買「大崎藝術芒果」，助地方兒童教育發展，也鼓勵農夫繼續種出可安心食用的芒果。

大崎社區緊鄰烏山頭水庫與台南藝術大學，2007年南藝師生開始將藝術資源導入社區，2011年南藝研究生林建叡與學妹羅婉慈先後留鄉，成立大崎兒童藝術圖書館，以「藝農」的身分協助大崎社區芒果產業行銷及兒童藝術教育的發展。

羅婉慈表示，「大崎藝術芒果」有愛文、黑香、玉文、金煌等4個品種芒果，請日本插畫家設計包裝。民眾在選購時，可挑選不同顏色的芒果組合成屬於自己的「大崎藝術芒果」禮盒。

此外，每年都報名秒殺的大崎兒童營隊，今年推出5梯次「暑期兒童村落藝術體驗營」，想讓小孩了解農村文化，又能學到藝術手作，可上「大崎兒童藝術圖書館」臉書搜尋相關訊息。

(中時 )