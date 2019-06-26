總統川普以國安為由，將華為納入出口管制實體清單。不過自從美國商務部自5月頒布禁令以來，英特爾（Intel）和美光科技（Micron）等業者已找到向華為出口科技的方法，這些企業利用禁令漏洞賣「海外生產的零件組」給華為，而非美國製造，所以並不在川普宣布的禁止範圍內。

相關零件約3個星期前開始流入華為。由於美國企業在海外製造的商品並非被歸類為美國製商品，這讓供應商逮到機會進行出口到華為，並讓華為就能繼續製造智慧型手機等產品。

不過美國政府阻止賣產品給華為也引起正反兩派辯論，有人主張賣產品給華為會違反禁令，破壞對華為施壓的努力；也有人主張繼續出售產品給華為，因為華為每年從美國購買110億美元的產品，若停止供貨會對產生對美國科技業的衝擊。

不過早有內行人想出變通辦法，華為遭列入出口管制實體清單並不妨礙美國供應商持續出口，因為只要出口的商品和服務非美國製即可輕鬆過關。

(中時電子報)