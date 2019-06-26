前立法院長王金平（中）與鎮瀾宮董事長顏清標（右）交情匪淺，直播節目「台灣金團結 Taiwan Assemble」第3集特別合體煮水餃。（王文吉攝）

缺席國民黨總統初選的前立法院長王金平，化身「公道伯」直播主，26日到台中與顏清標合體煮水餃。針對國民黨總統初選首場國政願景電視發表會「韓國瑜拋一國兩區」及「郭台銘反對一國兩制」，王金平都表示認同，他指出，中華民國與中華人民共和國的憲法主權，都及於大陸及台澎金馬，互有重疊，雙方應對等坐下來，談一談兩岸的相關事務。

公道伯王金平直播前，媒體詢問他對「韓國瑜拋出一國兩區」及「郭台銘反對一國兩制」的看法，對此，王金平表示，一國兩制在台灣，根本沒有接受度，郭台銘強調他是中華民國派，因為中華民國已屹立在世界上108年了，而我們的憲法也主張主權及於大陸。

王金平接著說，大陸就是中華人民共和國，在世界上存70年，他們的憲法主張主權及於台澎金馬，與中華民國憲法兩者形成主權重疊的狀態，大陸對此當然也要尊重，希望雙方一起對等、尊嚴地坐下來，談一談兩岸的相關事情。

王金平談到，韓國瑜講的是中華民國有兩區，就是自由地區與大陸地區，事實上我們的兩岸人民關係條例，他的法律名稱就是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，所以韓國瑜他講的話也是正確的。

王金平提到，他與顏清標是老朋友，也是立院老同事，以前立法院上演全武行時，顏清標一夫當關、萬夫莫敵的態勢，也引導很多我們的同事，大家一起幫我忙，能夠來排除我們主席台的障礙，所以對他情義很深。

「台灣金團結 Taiwan Assemble」2點準時上線，王金平與顏清標穿上「標太郎」圍裙，合體煮3種口味的冷凍水餃。直播進行半小時結束，媒體詢問「喊水會結凍」的顏清標到底支持誰？顏表示，他跟王院長很多話不用講，彼此都知道，最後國民黨誰出線就支持誰。

(中時 )