勞動部今天邀請勞資政學各方代表召開「跨國勞動力政策協商諮詢小組」，其中，也討論已辦理2年的「外籍勞工聘僱警戒指標」，並決定修正參採項目，將於下次會議報告各指標為正向與否。

外勞警戒指標是依《就業服務法》第52條規定，每年得引進外籍勞工總人數，依外勞聘僱警戒指標，由中央主管機關邀集相關機關、勞工、雇主、學者代表協商。勞動部依據「指標目的性」、「指標關聯性」、「資料可及性」及「警戒指標產業及社福分流」等4大原則，訂定外勞警戒指標項目。

由於主計總處106年7月停止調查統計非專技人員薪資資料，因而修正成包括工業受僱員工總薪資增加率、工業廠商僱用空缺員工按月計薪者每人每月平均最低薪資增加率、工業受僱就業者平均每月主要工作之收入增加率；原本的本國居家服務使用人數增加率則修正成長照服務涵蓋率。

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，此次修正參採項目後，將於下次會議中報告指標是「正向」與否。

(中時 )