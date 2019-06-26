前列腺癌亦稱為攝護腺癌，為全台男性發生率排名第5的癌症，每年約有5400名男性深受其害。台灣泌尿腫瘤醫學會表示，過去一旦傳統荷爾蒙治療發生抗藥性，後線化療就是唯一的治療選擇，但化療的療效有限，且有掉髮、噁心、嘔吐等副作用令人卻步，所幸近年來有許多新一代荷爾蒙治療藥物陸續問世，讓接受化療失敗後的病人仍可接續使用治療。

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長江博暉表示，他曾收治的一名61歲患者高先生（化名），曾是意氣風發的黑道大哥，卻在耳順之年確診罹患攝護腺癌；經傳統荷爾蒙藥物治療後，卻因產生抗性使攝護腺特異抗原指數（PSA）升高、病況惡化，對於化療十分排斥的他面臨無藥可用的窘境。

幸好，醫師為他爭取到參加臨床試驗的機會，提前使用新一代口服荷爾蒙藥物治療。治療至今已5年都未發生轉移、沒有藥物副作用產生、PSA數值更從40降至個位數；臨床試驗結束後，高先生目前也持續使用新一代口服荷爾蒙藥物治療。

江博暉表示，目前治療攝護腺癌方式多元，其中約有6成患者採取荷爾蒙治療，但傳統荷爾蒙治療平均一年多就會因產生抗藥性而失效，此類型患者臨床稱為「去勢抗性攝護腺癌」患者，從荷爾蒙治療再有效到病人的死亡，平均不到2～3年。

江博暉指出，當患者PSA指數翻倍時間達10個月時，轉移的風險就會提高，同時因現今診斷技術上的限制，有逾3成的患者實際上已為轉移性去勢抗性攝護腺癌，卻無法及時確診，錯失正確用藥機會。為解決此治療困境，衛福部於今年核准新一代口服荷爾蒙藥物治療「高風險非轉移性去勢抗性攝護腺癌」的適應症，讓更多高風險患者有機會及早用藥、及早治療、延緩癌症惡化及轉移。

隨高齡化社會出現，攝護腺癌患者逐年增加，江博暉呼籲，除了注意飲食外，50歲以上男性應定期做攝護腺癌篩檢，若出現以下症狀，如夜尿、頻尿、斷斷續續的尿、上小號時有燒灼感、血尿或精液帶血等，應盡速就醫檢查，及早發現、及早治療。

(中時 )