民進黨初選結束後，全黨全部整軍待發，力拚2020。反觀國民黨至今初選擺不平，甚至已殺到血流成河局面。不過，有媒體注意到，民進黨近來全力拱高雄市長韓國瑜，理由是內部人士認為韓國瑜人氣日漸下滑，評估對上韓比對郭台銘更好打，因此希望可以成為國民黨參選人。

民進黨總統初選結束，蔡英文最終確定出線，民進黨上下士氣大振。反觀，原本勝券在握的國民黨卻陷入內亂，選情正面臨逆轉。

據港媒《中評網》報導，民進黨在蔡英文出線，黨內在選戰策略上，逐漸形成共識。第一，暫停攻擊台北市長柯文哲，觀察民進黨近來對柯第態度上，的確都較手下留情。

其次，民進黨也在評估國民黨態勢。據民進黨人士分析，內部人士認為韓國瑜的人氣日漸下滑，評估對上韓比對郭台銘更好打，因此目前希望韓國瑜成為國民黨參選人，甚至有高雄民進黨立委表示要力拱韓出線。

比照國民黨現今局勢，蔡英文已經開始按照自己腳步，布局總統大選，只待國民黨初選塵埃落定，民進黨將號角響起，全力進攻！

(中時電子報)