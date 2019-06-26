勞動部今天邀請勞資政學各方代表召開「跨國勞動力政策協商諮詢小組」，其中，經濟部工業局二度送審「彰濱外展外勞」，會中有委員認為彰濱雖然位處偏遠，但可以以高薪吸引本國勞工就業，也有委員提及可以讓外籍學生補足不足人力等原因，因而要工業局回去再研議。

工業局以彰濱8家製造業廠商為例，共缺了320名現場作業員，希望仿效農業外展模式，初步規劃由非營利組織引進50名外勞，工業區內廠商在急單及旺季缺工時可申請派工。

據轉述，會中有委員認為彰濱工業區鄰海、地處偏遠、招工不易，也有業者反映「即使高薪仍無法聘用足夠的人力」，但有委員認為廠商應用更高的薪水吸引本國勞工等，而5月勞基法修正後，類似的聘用方式成本會再增加，也請工業局詢問有無非營利組織願意擔起雇用的責任、重新評估成本，因而請工業局回去再依委員意見修正後再送案。

另，此次工程會也提案擬把原本特殊性在B級的機場航廈工程修正成A級別，經跨國勞動力政策協商諮詢小組同意，預估可新增聘用176名外籍營建工。

(中時 )