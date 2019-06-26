「新北夜市學堂聯盟」系列活動26日舉行記者會。（譚宇哲攝）

暑假即將開始，新北市市場處首度與資策會合作，在暑假期間推出4場「夜市學堂聯盟」活動，邀請民眾到新店永安夜市、永和樂華夜市、汐止觀光夜市、樹林興仁花園夜市，免費進行AR、VR互動體驗遊戲及1元競標捐公益等活動，在夜市吃喝玩樂也能長知識。

「新北夜市學堂聯盟」系列活動26日舉行記者會，新北市副市長吳明機現場體驗節結合夜市主題的AR、VR互動遊戲，接著與資策會數位教育研究所所長蔡義昌一起換上廚師裝，跟著創意料理達人嘗試不同夜市美食的擺盤祕訣。

吳明機表示，新北市往年夜市活動都是邀請各大夜市到新月橋聯合設攤，今年首次與資策會合作，結合AR、VR體感科技應用，推出新北市360度VR環景、安和夜市許願天燈、樂華夜市神射手、行動支付彈珠檯等免費科技互動體驗，讓民眾體驗不一樣的逛夜市經驗。

蔡義昌表示，夜市學堂具有寓教於樂的特性，利用AR、VR體感科技作為創新學習工具，開創數位學習多元化與可能性，讓民眾逛夜市不再只是吃吃喝喝，還能增長知識。

市場處指出，新北夜市學堂聯盟系列活動將於6月27日中午12時起在「來新北逛菜市」臉書粉絲頁開放線上報名，4場夜市活動分別是7月5、6日在新店安和夜市， 7月19、20日在永和樂華夜市，8月16、17日在汐止觀光夜市，8月30、31日在樹林興仁花園夜市，只要活動當天晚間7點半到9點半到場就可以直接參與，歡迎民眾一同體驗。

(中時 )