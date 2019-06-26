「我無力還啊！這破鐵厝再沒了，一家7口只好流落街頭了」51歲謝先生，10多年前欠銀行近3萬元的卡債，如今銀行頻頻催繳，本金加上循環利息10幾萬，7月2日再還不出要查封鐵皮屋住家，議員賴清美協助奔走，發起募款。

謝先生10多年前個領養個兒子，還在讀書， 上有70歲母親，妹妹嫁給移工，生了3個小孩後，移工回去泰國後至今沒有聯絡，一家7個人就擠在鐵皮屋裡，謝先生靠著低收入戶補助7000多元養活一家。

但悲慘的是謝先生口腔癌已經開刀6次，醫師建議必須馬上第七次開刀手術，在身無分文之下，又遇到了卡債公司的催繳，難過一切都想放棄了，卻又放不下孩子、姪兒女和老母等一家人怎麼辦啊？

議員賴清美聽到這個社會角落的悲歌，協助奔走和銀行協調，銀行今天已經同意卡債只還4萬元，社會處也以弱勢關懷名義補助1萬5000元，賴清美除了自掏腰包，並協助募款，幫他解決卡債問題！讓他能安心的去醫院開第7次刀，「加油！人生是用不放棄，為愛著的人，好好地活著。」

(中時 )