空服員罷工邁入第7天，正式期滿一周，雙方協商仍陷僵局，為此長榮已做好長期抗戰準備，一次在官網公布7月1日到7日的航班異動，其中1日到5日共取消368航班、影響5萬9700人。另外長榮今日開放空服員申辦新護照，據了解已有約200名空服員申請。

長榮航空指出，由於外站返回的空服員休息時間已足夠，加上部分參加罷工但未繳交三寶的空服員陸續表態願意執勤，長榮預計7月1日到5日可維持6成運能，並將進一步盤點人力，再行公佈7月6日後的異動狀況。

長榮表示，7月1日到5日取消的航班數分別為73、73、73、78、71班，共368航班，影響人數分別有1萬2500人、1萬1160人、1萬1500人、1萬1600人、1萬2500人，共5萬9700人。

此外，長榮今日上午9點到下午1點開放組員前往委託的銘鼎聯合法律事務所辦理委託報案，以便立即申辦新護照，且費用全由公司吸收，發言人陳耀銘指出，4小時共約有200名空服員辦理。

罷工滿1週！ 長榮取消逾1200航班 工會盼週四協商

(中時 )