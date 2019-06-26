詐騙型態層出不窮，腦筋動到保單上。國泰人壽總經理劉上旗26日表示，甫接到台南市政府的感謝函，即國壽台南佳里服務中心的劉姓客服人員在今年5月底，成功攔阻一老翁被「假交友真詐財」，要進行保單解約50萬元，匯給詐騙集團，但客服人員多一個動作，成功防阻保戶的損失。

這宗案子是發生在今年5月31日，台南一65歲老翁形象匆忙走進國壽佳里服務中心，要求保單解約，50萬元匯入帳戶後，要匯給在大陸的家人應急，但國壽劉姓客服人員覺得有異狀，打了一通電話給保戶的女兒，確定根本沒有家人在大陸，因此立即報警，成功攔阻此案。

5月台南市共發生54件詐騙案，其中大部分是假交友真詐財，有多家銀行、超商人員成功攔阻民眾匯款，共擋下549萬多元的損失，國壽是唯一一家壽險人員也協助防詐騙。

國泰人壽連續三年拿下工商時報主辦的服務業大評鑑壽險組金獎，劉上旗在出席頒獎時表示，國壽始終相信「善用科技與網路，可以讓老品牌更有溫度」，所以國壽是首家且幾乎所有業務員透過iPad和保戶做新契約及理賠的受理；並推出「阿發」智能文字客服，滿足習慣網路溝通的客戶保險各方面的需求。

然而即使科技與網路可為我們的服務加分，但人與人互動的溫度仍是保險業最原汁原味的價值，就在25日，國壽收到台南市政府市長黃偉哲寫來的感謝函，感謝國泰台南佳里服務中心一位劉姓客服專員，因為她的細心及觀察，成功攔阻一件保戶遭詐騙臨櫃要解約保單提領現金案，而類似的案例每年總在國壽服務櫃發生，所以，基層小小的員工，也幫公司形象大大加分。

劉上旗承諾國壽將以「永續保險的領航者、用心守護家的幸福」的服務理念，持續加油，為台灣的社會做出貢獻。

(工商 )