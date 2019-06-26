全聯We Sweet牛奶糖甜品屋系列牛奶糖可麗餅，每盒60g，45元。（全聯提供）

全聯We Sweet牛奶糖甜品屋系列牛奶糖銅鑼燒三重奏，每盒120g，59元。（全聯提供）

全聯We Sweet牛奶糖甜品屋系列牛奶糖布雪，每盒38g，39元。（左起）；牛奶糖慕斯杯，每杯90g，45元。（全聯提供）

全聯We Sweet牛奶糖甜品屋系列牛奶糖菠蘿麵包，每個93g，39元。（全聯提供）

全聯We Sweet牛奶糖甜品屋系列牛奶糖起士燒，限28日至7月11日，每盒170g，99元。（全聯提供）

全聯We Sweet聯名甜點不斷玩新花樣，28日起至7月25日首次與森永牛奶糖甜品屋合作7款獨家甜點，讓兒時回憶中的復古牛奶糖融入麵包、蛋糕、可麗餅、銅鑼燒，售價39元至99元，百元有找。預計28天檔期可創下6000萬元業績。

We Sweet聯名甜點中，2017、2018年底與Hershey’s合作的系列最受歡迎，共創下2.9億元業績，其他與TSUJIRI辻利茶舗、日本京都宇治市吉祥物茶茶小王子及台灣本土品牌朝霧茶莊等聯名甜點也獲青睞。

這次，牛奶糖甜品屋系列使用日本森永牛奶糖漿特製配方，最受歡迎的冰心捲蛋糕推出「冰心捲蛋糕-牛奶糖生巧」風味，牛奶糖風味慕斯搭配手工熬煮焦糖甘納許與焦糖戚風，甜而不膩。引進日本機台、嚴選日本配方，餅皮包裹牛奶糖醬戚風蛋糕的「牛奶糖可麗餅」，與內餡有有牛奶糖、蘋果，抹上奶油、淋上牛奶糖醬的「牛奶糖銅鑼燒三重奏」，都有多層次口感。

此外，「牛奶糖菠蘿麵包」選用獨家牛奶糖霜，將牛奶糖漿拌入特製卡士達醬，結合白奶油霜，口感綿密；與蓬鬆細緻的「牛奶糖布雪」、拌入蘋果有酸甜滋味的「牛奶糖慕斯杯」，及28日上架到7月11日、以進口優質乳酪為基底的「牛奶糖起士燒」，都是別出心裁的選擇。

(中時 )